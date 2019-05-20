2019-05-20T16:10:31+03:00
Экономика

В Череповце руководитель фирмы не заплатил миллион рублей своим сотрудникам

Иван Чухнин
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В Череповце под суд пойдет 43-летний руководитель ООО "Череповецкие экскалаторы".

Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам направлено в суд.

Две череповчанки обратились к руководителю регионального управления Следственного комитета Эдуарду Шрамко.

По их словам, на предприятии долгое время им не выплачивается зарплата. Одна женщина не смогла получить свыше 157 тысяч рублей, другая – около 32 тысяч. Оказалось, они не одиноки:

в общей сложности фирма не доплатила работникам больше миллиона рублей.

Следствие установило, что возможность выплачивать зарплату у руководителя была. Но он 10 месяцев врал, что компания испытывает финансовые трудности.

Деньги от заказчиков он получал на другие счета.

Всего, минуя организацию, было перечислено 2,3 млн рублей.

Кроме того, переведено на другие счета еще 465 тысяч, полученных за обслуживание лифтов и эскалаторов..

Свою вину руководитель признал, вернул долги, но все же ему предстоит предстать перед судом. Часть его имущества арестована. А материалы дела переданы в суд, сообщает региональное управление Следственного rкомитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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