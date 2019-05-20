Автомобиль ВАЗ сбил мотоциклиста в Череповце
При выезде из двора автомобилист не уступил дорогу
Фото ОГИБДД по Череповцу.
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В Череповце разбился мотоциклист. ДТП произошло 18 мая у дома № 37 по проспекту Победы.
Его сбил 47-летний водитель вазовской «пятерки». Автомобилист должен был уступить право проезда, так как выезжал с прилегающей территории - на мотоцикле «Сузуки Бандит» по главной ехал 36-летний мужчина.
Произошло столкновение, в котором пострадал мотоциклист.
У водителя мотоцикла - раздроблена правая нога, переломы пальца левой руки, многочисленные раны и ссадины. Он был госпитализирован в МСЧ «Северсталь».
Кроме того, разбита техника.
ИСТОЧНИК KP.RU