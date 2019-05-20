Автомобиль ВАЗ сбил мотоциклиста в Череповце

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-20T12:25:21+03:00

При выезде из двора автомобилист не уступил дорогу

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В Череповце разбился мотоциклист. ДТП произошло 18 мая у дома № 37 по проспекту Победы.

Его сбил 47-летний водитель вазовской «пятерки». Автомобилист должен был уступить право проезда, так как выезжал с прилегающей территории - на мотоцикле «Сузуки Бандит» по главной ехал 36-летний мужчина.

Произошло столкновение, в котором пострадал мотоциклист.

У водителя мотоцикла - раздроблена правая нога, переломы пальца левой руки, многочисленные раны и ссадины. Он был госпитализирован в МСЧ «Северсталь».

Кроме того, разбита техника.

ИСТОЧНИК KP.RU