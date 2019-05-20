2019-05-20T12:25:21+03:00
Происшествия

Автомобиль ВАЗ сбил мотоциклиста в Череповце

При выезде из двора автомобилист не уступил дорогу
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото ОГИБДД по Череповцу.Фото ОГИБДД по Череповцу.
Изменить размер текста:

В Череповце разбился мотоциклист. ДТП произошло 18 мая у дома № 37 по проспекту Победы.

Его сбил 47-летний водитель вазовской «пятерки». Автомобилист должен был уступить право проезда, так как выезжал с прилегающей территории - на мотоцикле «Сузуки Бандит» по главной ехал 36-летний мужчина.

Произошло столкновение, в котором пострадал мотоциклист.

У водителя мотоцикла - раздроблена правая нога, переломы пальца левой руки, многочисленные раны и ссадины. Он был госпитализирован в МСЧ «Северсталь».

Кроме того, разбита техника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Череповце руководитель фирмы не заплатил миллион рублей своим сотрудникам
Череповчанка потребовала полмиллиона рублей с Министерства финансов
В День химика череповчане ждут бесплатные концерты "Город 312" и "Градусы"
Недоросли в Череповце обстреляли камнями трамвай
Вологодские пятиклассники отправились путешествовать автостопом
В вологодских кранах завтра закончится горячая вода
Пожар в вологодской пятиэтажке закончился трагедией
Новая волна телефонных звонков о минировании прокатилась по Вологодчине
Вологжане могут получить около двух тысяч саженцев деревьев бесплатно
В Вологде конфисковали нелегальный алкоголь
В центре Вологды две иномарки не смогли разъехаться
Рецидивист с газовым ключом устроил махач в череповецком ночном клубе
Череповчанин выкинул кондуктора из автобуса лицом на асфальт
За убийство младенца осужден любовник матери
Торговля шпионской техникой довела вологодскую пенсионерку до суда
Грохот разбудил череповчан рано утром: перевернулся металловоз
В Вологодской области горел дом-интернат для детей-сирот
В Бабаевском районе нашли в кювете автомобиль с мертвым водителем
Опасная профессия: коллектору вологжанин раскроил череп битой