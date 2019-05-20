2019-05-20T11:43:07+03:00
Экономика

Череповчанка потребовала полмиллиона рублей с Министерства финансов

И кое-что ей удалось
Иван Чухнин
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Череповчанка пыталась взыскать с Минфина 500 тысяч рублей. Частично это ей удалось.

Иск предпринимательницы к государству рассматривался в Вологодском райсуде.

Женщину-предпринимательницу еще в далеком 2003 году обвинили в незаконном получении кредита, а также в присвоении и растрате. Уголовные дела рассматривались в Череповецком горсуде. А в 2005 году череповчанку признали невиновной.

По мнению женщины, из-за уголовного преследования, в том числе применения к ней меры пресечения в виде подписки о невыезде были «нарушены ее личные неимущественные права, она испытала физические и нравственные страдания, была дискредитирована как уважаемый человек и руководитель различных предприятий», цитирует cherinfo.ru претензии гражданки к правосудию.

Женщина попросила взыскать с Министерства финансов компенсацию - полмиллиона рублей. Но Вологодский районный суд, согласился с требованиями частично: взыскал компенсацию морального вреда 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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