2019-05-20T11:10:04+03:00
Общество

В День химика череповчане ждут бесплатные концерты "Город 312" и "Градусы"

А перед профессионалами выступят "Иванушки International"
Иван Чухнин
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В Череповце в День химика отпразднуют сразу несколькими концертами. Череповчан ждут бесплатный концерт групп «Город 312» и «Градусы».

Праздничные мероприятия посвящены 50-летию большой химии в Череповце.

24 мая во Дворце химиков пройдет концерт для сотрудников предприятия, выступит группа «Иванушки International».

А 25 мая, в 18.30 на площади Химиков для горожан состоится бесплатный концерт, выступят группы «Градусы» и «Город 312».

26 мая, в воскресенье, у Ледового дворца пройдет детский рок-фестиваль.

Завершатся празднования 26 мая в 18 часов во Дворце химиков, где на семейном фестивале духовного творчества выступит хор Валаамского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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