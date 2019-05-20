В День химика череповчане ждут бесплатные концерты "Город 312" и "Градусы"
В Череповце в День химика отпразднуют сразу несколькими концертами. Череповчан ждут бесплатный концерт групп «Город 312» и «Градусы».
Праздничные мероприятия посвящены 50-летию большой химии в Череповце.
24 мая во Дворце химиков пройдет концерт для сотрудников предприятия, выступит группа «Иванушки International».
А 25 мая, в 18.30 на площади Химиков для горожан состоится бесплатный концерт, выступят группы «Градусы» и «Город 312».
26 мая, в воскресенье, у Ледового дворца пройдет детский рок-фестиваль.
Завершатся празднования 26 мая в 18 часов во Дворце химиков, где на семейном фестивале духовного творчества выступит хор Валаамского монастыря.
ИСТОЧНИК KP.RU