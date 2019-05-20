Недоросли в Череповце обстреляли камнями трамвай
Подростков ищет полиция
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ЧП случилось в Череповце 16 мая: подростки бросили камнем в трамвай. Разбилось лобовое стекло. К счастью, водитель не пострадал.
Инцидент произошел в районе улицы Судоремонтной. На железнодорожном путепроводе находились двое подростков, одетых в темное.
Оттуда они и бросили камень в трамвай.
Транспортное предприятие и полиция разыскивают юных хулиганов. Просьба ко всем, кто был свидетелем происшествия, сообщить по телефонам: 8-900-535-20-80 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU