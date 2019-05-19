Вологодские пятиклассники отправились путешествовать автостопом

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-19T18:32:22+03:00

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8 мая на 10 км автодороги Вологда – Новая Ладога девушка-водитель заметила двух ребят, шедших по обочине. Она остановилась и поинтересовалась, что дети делают вдали от родителей. Как оказалось, мальчишки-пятиклассники после уроков решили автостопом уехать в деревню Талицы Кирилловского района, повидать отца одного из них.

Несовершеннолетних сознательная девушка отдала в отдел полиции. С детьми и их родителями проведена профилактическая беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU