В вологодских кранах завтра закончится горячая вода
С 20 мая в областной столице отключат горячее водоснабжение
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Две-три недели горожанам придется терпеть неудобства в связи с ремонтом котельных и подготовкой тепловых трасс к зимнему сезону. Глобальные отключения начинаются с понедельника, 20 мая в Вологде.
Первым отключат воду в Южном районе Вологды на срок до 3 недель, но не всем домам. В остальных районах ремонт будет длиться две недели.
Полный график отключения можно увидеть на сайте администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU