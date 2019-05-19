2019-05-19T18:24:04+03:00
Общество

В вологодских кранах завтра закончится горячая вода

С 20 мая в областной столице отключат горячее водоснабжение
Евдокия САХАРОВА
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Две-три недели горожанам придется терпеть неудобства в связи с ремонтом котельных и подготовкой тепловых трасс к зимнему сезону. Глобальные отключения начинаются с понедельника, 20 мая в Вологде.

Первым отключат воду в Южном районе Вологды на срок до 3 недель, но не всем домам. В остальных районах ремонт будет длиться две недели.

Полный график отключения можно увидеть на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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