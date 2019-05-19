Пожар в вологодской пятиэтажке закончился трагедией
В районе Парка Победы в Вологде в ночь с субботы на воскресение произошел пожар в пятиэтажке на четвертом этаже. К дому 9а по улице Мишкольцской в 4 утра выехали два десятка пожарных и 8 единиц спецтранспорта для ликвидации возгорания. В течение 10 минут специалисты устранили открытое пламя. 8 человек спасли: из них пятеро взрослых и трое детей. Вероятно, причиной является неосторожное обращение с огнём: пожар уничтожил диван и внутреннюю отделку квартиры, повредило другую мебель. Квартира на этаж ниже оказалась затоплена.
Хозяин квартиры погиб, 30-летняя вологжанка и 37-летний мужчина отравились угарным газом и госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU