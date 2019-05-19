2019-05-19T17:51:19+03:00
Происшествия

Пожар в вологодской пятиэтажке закончился трагедией

Хозяин квартиры погиб
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В районе Парка Победы в Вологде в ночь с субботы на воскресение произошел пожар в пятиэтажке на четвертом этаже. К дому 9а по улице Мишкольцской в 4 утра выехали два десятка пожарных и 8 единиц спецтранспорта для ликвидации возгорания. В течение 10 минут специалисты устранили открытое пламя. 8 человек спасли: из них пятеро взрослых и трое детей. Вероятно, причиной является неосторожное обращение с огнём: пожар уничтожил диван и внутреннюю отделку квартиры, повредило другую мебель. Квартира на этаж ниже оказалась затоплена.

Хозяин квартиры погиб, 30-летняя вологжанка и 37-летний мужчина отравились угарным газом и госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вологодские пятиклассники отправились путешествовать автостопом
В вологодских кранах завтра закончится горячая вода
Новая волна телефонных звонков о минировании прокатилась по Вологодчине
Вологжане могут получить около двух тысяч саженцев деревьев бесплатно
В Вологде конфисковали нелегальный алкоголь
В центре Вологды две иномарки не смогли разъехаться
Рецидивист с газовым ключом устроил махач в череповецком ночном клубе
Череповчанин выкинул кондуктора из автобуса лицом на асфальт
За убийство младенца осужден любовник матери
Торговля шпионской техникой довела вологодскую пенсионерку до суда
Грохот разбудил череповчан рано утром: перевернулся металловоз
В Вологодской области горел дом-интернат для детей-сирот
В Бабаевском районе нашли в кювете автомобиль с мертвым водителем
Опасная профессия: коллектору вологжанин раскроил череп битой