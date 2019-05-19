Новая волна телефонных звонков о минировании прокатилась по Вологодчине

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-19T09:56:35+03:00

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Вчера Вологду атаковали телефонные террористы. В экстренные службы поступила информация о минировании оживленных мест города. На место немедленно выезжали спецслужбы, проверяя каждый звонок.

Всего таких мест было 6. Сначала это были ТРЦ «РИО», ТЦ «Макси» на улице Горького и железнодорожный вокзал.

Затем ТРЦ «КИТ», ТЦ «ЦУМ» и автовокзал.

Все люди были эвакуированы. Информация оказалась ложной.

Такие же звонки поступили относительно в ТЦ «Июнь» в Череповце и автовокзала в Шексне. Сейчас поисками телефонных террористов занимаются спецслужбы.

ИСТОЧНИК KP.RU