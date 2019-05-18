Вологжане могут получить около двух тысяч саженцев деревьев бесплатно

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-18T14:20:58+03:00

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Участники экологического праздника в Вологде получат подарки - саженцы и сеянцы деревьев. Мероприятие пройдет 19 мая, на площади Чайковского. Начало в 12 часов .

В программе праздника - игры, конкурсы, фримаркет и вегетарианское угощение, а также.мастер-классы по посадке сеянцев и созданию изделий из вторсырья.

Всего для подарков вологжанам приготовлено около двух тысяч саженцев и сеянцев кедра, пихты, ясеня, дуба, клена и лиственницы.

Цель праздника - объединить вологжан для интересного досуга, сформировать у них экологическую культуру.

Акция «Экологический праздник» проводится при поддержке Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ».

ИСТОЧНИК KP.RU