В центре Вологды две иномарки не смогли разъехаться
В результате столкновения они разбиты
Обе машины сильно пострадали в аварии. Фото Елены Земчихиной.
Изменить размер текста:
В центре Вологды случилось ДТП. Как сообщают очевидцы, не смогли разъехаться на перекрестке улиц Октябрьская-Мальцева «Хонда» и «БМВ». Кстати, этот перекресток оборудован светофорными объектами.
Водитель одной из них, вероятно, поехал на запрещающий сигнал светофора. Второй врезался в него. Обе иномарки разбиты.
Есть ли пострадавшие - не сообщается. На время на перекрестке было заблокировано движение. Сейчас оно возобновлено.
По факту ДТП проводится проверка.
ФОТО: Елена Земчихина
ИСТОЧНИК KP.RU