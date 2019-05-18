2019-05-18T13:58:14+03:00
Происшествия

В центре Вологды две иномарки не смогли разъехаться

В результате столкновения они разбиты
Иван Чухнин
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Обе машины сильно пострадали в аварии. Фото Елены Земчихиной.Обе машины сильно пострадали в аварии. Фото Елены Земчихиной.
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В центре Вологды случилось ДТП. Как сообщают очевидцы, не смогли разъехаться на перекрестке улиц Октябрьская-Мальцева «Хонда» и «БМВ». Кстати, этот перекресток оборудован светофорными объектами.

Водитель одной из них, вероятно, поехал на запрещающий сигнал светофора. Второй врезался в него. Обе иномарки разбиты.

Есть ли пострадавшие - не сообщается. На время на перекрестке было заблокировано движение. Сейчас оно возобновлено.

По факту ДТП проводится проверка.

ФОТО: Елена Земчихина

ИСТОЧНИК KP.RU

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