Череповчанин выкинул кондуктора из автобуса лицом на асфальт

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-17T16:36:44+03:00

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В Череповце на кондуктора напал агрессивный пассажир. Мужчина был с сыном, из-за оплаты проезда которого и произошел инцидент. Драка произошла в автобусе №13 16 мая около 22 часов вечера.

Череповчанин отказался платить за проезд сына, якобы, ему не исполнилось 7 лет. Но и не стал подтверждать его возраст, как это потребовала кондуктор.

.Как сообщает cherinfo.ru, на остановке на улице Набережной в автобус сели мужчина с ребенком. При этом взрослый купил себе билет, а про сына сказал, что ему нет семи лет.

Пояснения мужчина делал, нецензурно ругаясь. А едва в автобус открылись двери на остановке «Судостроительная», дебошир схватил женщину и буквально выкинул ее из салона. Женщина упала на асфальт и ударилась головой о бордюр.

Водитель и пассажиры, ставшие свидетелями ЧП, пытались задержать распоясавшегося мужчину, но тот сумел убежать вместе с сыном.

На место были вызваны скорая помощь и полиция.

Так как в салоне ведется запись камер видеонаблюдения, хулигана быстро вычислили и задержали.

Выяснилось, что ребенок должен был ехать с билетом - он школьник, ему уже исполнилось 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU