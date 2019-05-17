За убийство младенца осужден любовник матери
Ему дали 20 лет колонии
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В Вологде перед судом предстал 25-летний убийца ребенка.
Убийство произошло в августе прошлого года. Тело погибшей полуторамесячной девочки было найдено в общежитии Вологды. Подозрение пало на любовника матери младенца.
В тот день в комнате была пьянка, а малышка плакала. Мужчина сначала раскачивал коляску, а потом избил девочку. От травм она скончалась
Подсудимый вину свою не признал, однако суд отправил его на 20 лет в колонию с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU