Торговля шпионской техникой довела вологодскую пенсионерку до суда
57-летняя вологжанка решила подзаработать. Но в результате была оштрафована за незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Об этом сегодня сообщает пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.
Как выяснилось, еще в 2013 году вологжанка приобрела в интернет-магазине 20 брелоков. В них имелась функция скрытой аудио- и видеозаписи.
Спустя пять лет женщина решила их продать, разместила в интернете соответствующее объявление, но была схвачена бдительными органами. На суде пенсионерка, признав вину, глубоко раскаялась.
Суд назначил ей наказание - судебный штраф. Женщина должна уплатить государству 8 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU