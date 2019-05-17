Торговля шпионской техникой довела вологодскую пенсионерку до суда

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-17T13:56:51+03:00

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57-летняя вологжанка решила подзаработать. Но в результате была оштрафована за незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.

Как выяснилось, еще в 2013 году вологжанка приобрела в интернет-магазине 20 брелоков. В них имелась функция скрытой аудио- и видеозаписи.

Спустя пять лет женщина решила их продать, разместила в интернете соответствующее объявление, но была схвачена бдительными органами. На суде пенсионерка, признав вину, глубоко раскаялась.

Суд назначил ей наказание - судебный штраф. Женщина должна уплатить государству 8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU