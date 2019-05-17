2019-05-17T13:47:45+03:00
Происшествия

Грохот разбудил череповчан рано утром: перевернулся металловоз

ЧП произошло на Октябрьском проспекте
Иван Чухнин
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В Череповце произошло громкое ДТП: с грохотом опрокинулся металловоз.

ЧП произошло 17 мая рано утром на Октябрьском проспекте. На повороте от Аксона на дорогу с платформы рухнул бункер. Сразу же движение по двум полосам застопорилось.

Авария произошла в 4.50, так что многие череповчане проснулись раньше обычного.

По мнению череповчан в этом месте металловозы едут из-за того, что здесь нет весового контроля.

Как сообщает Город Че, водитель не выдержал скоростной режим, пострадавших нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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