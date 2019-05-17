2019-05-17T12:28:25+03:00
Происшествия

В Вологодской области горел дом-интернат для детей-сирот

Некоторое время здание не эксплуатировалось
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области горело здание интерната для детей-сирот. Пожар произошел 16 мая, на улице Ленина, 101 в Грязовце.

В 17:20 в дежурную часть позвонил очевидец: горело трехэтажное кирпичное здание бывшего интерната. Считанные минуты потребовались, чтобы на место прибыли восемь единиц техники, 24 пожарных.

Пожар в здании, которое некоторое время не эксплуатируется, демонтажом которого уже занимались рабочие, охватил 380 квадратных метров. Повреждена крыша.

По мнению специалистов, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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