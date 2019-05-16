2019-05-16T16:53:51+03:00
Происшествия

Сын и два внука обокрали родную бабушку

Воры пойдут под суд
Иван Чухнин
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36-летний мужчина обокрал мать. Для этого он использовал своих сыновей.

15 апреля житель Устюжны решил снять деньги с банковской карты 62-летней матери. Он украл у нее карту, передал ее сыновьям-подросткам и рассказал, как ею воспользоваться. Подростки оплачивали картой свои покупки, потратив с бабушкинского счета 7 тысяч рублей.

Кроме того, они опытались обналичить остаток - 21 тысячу рублей, но так и не смогли подобрать пин-код.

В отношении родственников возбуждено два уголовных дела – по факту совершения мошенничества с использованием электронных средств платежи и по покушению на кражу с банковского счета.

Кроме того, проверяются условия жизни подростков в семье, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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