Юноша с богатым прошлым слил топливо с КамАЗа

16 Май 15:56 2019-05-16T15:59:22+03:00

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Хозяин КамАЗа пожаловался полицейским, что с его грузовика слили бензин.

38-летний вологжанин пояснил, что техника стояла на парковке на улице Трактористов областного центра. Всего было слито 120 литров дизельного топлива, сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

Полицейские быстро вычислили вора. Молодой человек 2000 года рождения ранее уже был судим. Он не стал запираться, а рассказал, что припас канистры и туда слил солярку. Канистры он вывез с парковки на тачке и продал их за полцены незнакомому водителю. Выручив 3000 рублей, он потратил их на удовольствия.

Возбуждено уголовное дело. За кражу солярки молодой человек может оказаться в колонии на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU