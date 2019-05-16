2019-05-16T15:09:57+03:00
Происшествия

В Соколе соседи вывели из горящей квартиры двух малышей

Их мать смогли эвакуировать только пожарные
Иван Чухнин
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Фото vk.comФото vk.com
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В Соколе произошел пожар в многоквартирном доме. ЧП случилось в 10:39 16 мая на улице Некрасова, 11-а.

В областном управлении МЧС рассказали, что пожарные приехали на место происшествия спустя три минуты. Горела квартира на 3-м этаже. Из нее еще до приезда профессионалов соседи эвакуировали двух детей: двухлетнего малыша и его 4,5 летнюю сестру. Однако в задымленном помещении оставалась женщина, мать детей, которую через окно, с помощью автолестницы, спасали пожарные.

Причиной возгорания называется короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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