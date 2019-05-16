В вологодском университете появятся 50 дополнительных целевых мест на педагогические специальности
В ВоГУ могут появиться 50 дополнительных целевых мест - там областное правительство намерено решить проблему дефицита педагогических кадров. Как сообщает сайт губернатора, это коснется лишь самых востребованных педагогических специальностей.
Речь идет об учителях математики и информатики, иностранных языков и культурологии, а также специального образования.
Студенты-целевики имеют право поступать вне конкурса и получать 4000 рублей ежемесячной стипендии.
Финансирование будет осуществляться из бюджета региона.
Кроме того, губернатор намерен увеличить число получателей губернаторской стипендии и повысить ее размер. Сейчас ее получают 80 студентов и курсантов. Количество стипендиатов собираются увеличить до 100 человек, а размер вырастет с 3 до 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU