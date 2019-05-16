В вологодском университете появятся 50 дополнительных целевых мест на педагогические специальности

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-16T14:58:22+03:00

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В ВоГУ могут появиться 50 дополнительных целевых мест - там областное правительство намерено решить проблему дефицита педагогических кадров. Как сообщает сайт губернатора, это коснется лишь самых востребованных педагогических специальностей.

Речь идет об учителях математики и информатики, иностранных языков и культурологии, а также специального образования.

Студенты-целевики имеют право поступать вне конкурса и получать 4000 рублей ежемесячной стипендии.

Финансирование будет осуществляться из бюджета региона.

Кроме того, губернатор намерен увеличить число получателей губернаторской стипендии и повысить ее размер. Сейчас ее получают 80 студентов и курсантов. Количество стипендиатов собираются увеличить до 100 человек, а размер вырастет с 3 до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU