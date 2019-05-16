Молодого человека зарезали - он не хотел готовить еду для собутыльников

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-16T13:56:36+03:00

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Труп молодого человека нашли в подсобном помещении дома на улице Набережной в Череповце.

В воскресенье, 12 мая, около половины пятого часа вечера житель дома заглянул в подсобку, на которой был сбит замок, и обомлел. На место он вызвал полицейских.

Следователи установили, что это 22-летний юноша, который жил в этом подъезде в квартире родственницы.

Однажды в квартире происходила пьянка - юноша пил с сожителем родственницы и его приятелем. В результате застолья парень погиб, а его 34-летний и 31-летний ссобутыльники уже помещены под арест.

Один из них вспомнил, что за столом была ссора - младший не захотел готовить еду. Они убили его ножом и собирались выкинуть тело в реку, но из-за сильного опьянения не сумели это сделать.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Расследование его продолжается, сообщает региональное управление СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU