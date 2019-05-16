2019-05-16T12:29:02+03:00
Происшествия

Стрелок из Бабаево остался на свободе

Его дробовик так и не нашли
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вологжанин Александр Ганичев выстрелил из ружья в человека и отделался штрафом.

Бабаевский районный суд 7 мая вынес приговор.

Мужчина 1983 г.р. признан виновным за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением оружия.

10 октября прошлого года Ганичев был пьян и на берегу реки Ножема около деревни Никитинская выстрелил из гладкоствольного ружья.

Оружие было не его, марка и калибр так и не были становлены. Снарядив ружье патроном с дробью, Ганичев выстрелил в 54-летнего знакомого.

Дробью тот был ранен, ранение было признано вреда здоровью средней тяжести.

Ганичев вину в совершении преступления признал полностью, дело слушалось в особом порядке.

Судья назначил ему наказание - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда - 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын и два внука обокрали родную бабушку
Юноша с богатым прошлым слил топливо с КамАЗа
Стали известны подробности - как младенец оказался на крыльце роддома
В Соколе соседи вывели из горящей квартиры двух малышей
В вологодском университете появятся 50 дополнительных целевых мест на педагогические специальности
Молодого человека зарезали - он не хотел готовить еду для собутыльников
Гендиректор "РСК Микола" не платила зарплату и попала под статью
Череповецкий детский сад и заведующую оштрафовали за нарушения
Вологодская традиция: иномарка не уступила дорогу ВАЗ
В Кадуйском районе директриса устраивала на "теплые" места родственников
В Череповце пойманы велосипедные воришки
В центре Вологды в ДТП пострадал пятилетний малыш
Новый автобусный маршрут запустили в Вологде
Вологодского педофила, развратившего 3 школьниц, взяли под стражу
В Вологде начали перестройку Пионерского сквера
Пенсионер переврнул автомобиль на крышу на вологодской дороге
В Устюжне кузнец-алиментщик отправлен на обязательные работы
Тело утонувшего сокольчанина выловили из Сухоны
В центре Вологды автобус протаранил фургон с мороженым