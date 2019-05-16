Стрелок из Бабаево остался на свободе

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-16T12:29:02+03:00

Его дробовик так и не нашли

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Вологжанин Александр Ганичев выстрелил из ружья в человека и отделался штрафом.

Бабаевский районный суд 7 мая вынес приговор.

Мужчина 1983 г.р. признан виновным за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением оружия.

10 октября прошлого года Ганичев был пьян и на берегу реки Ножема около деревни Никитинская выстрелил из гладкоствольного ружья.

Оружие было не его, марка и калибр так и не были становлены. Снарядив ружье патроном с дробью, Ганичев выстрелил в 54-летнего знакомого.

Дробью тот был ранен, ранение было признано вреда здоровью средней тяжести.

Ганичев вину в совершении преступления признал полностью, дело слушалось в особом порядке.

Судья назначил ему наказание - 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда - 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU