Гендиректор "РСК Микола" не платила зарплату и попала под статью

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-16T11:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель не расчитал работника и попал под уголовную статью.

В Череповце СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы более двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Как оказалось, 38-летний череповчанин уволился из ООО «РСК Микола» в 2016 году, но так и не получил расчет - зарплату и другие выплаты в размере 64,6 тыс. рублей.

Череповчанин пытался через суд получить деньги с работодателя, но руководитель так и не сочла нужным этого сделать.

В результате следователи СКР возбудили против гендиректора, а это 51-летняя череповчанка, уголовное дело.

По мнению следователей, она могла расплатиться с долгом перед работником, но по каким-то причинам этого не сделала.

Сейчас следствие выясняет - не было ли нарушение законодательства женщиной системным. Возможно, от невыплаты заработанного пострадал еще кто-то из сотрудников фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU