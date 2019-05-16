2019-05-16T12:46:23+03:00
Общество

Череповецкий детский сад и заведующую оштрафовали за нарушения

Общая сумма штрафа составила 60 тысяч рублей
Иван Чухнин
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Прокуратура Череповца выявила ряд нарушений в череповецком детском саду. Руководство было оштрафовано.

Надзорные органы проверили детсад № 85 города металлургов и остались недовольны. К слову, поводом для проверки стала информация в местных СМИ.

Как оказалось, в садике холодно. Кроме того, выяснилось, что в учреждении не соблюдаются требования к размещению оборудования в помещениях.

В результате руководитель и юрлицо привлечено к административной ответственности за "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения".

Заведующая была оштрафована на 10 тысяч рублей, а сад - на 50 тысяч. Оба штрафа уже поступили в бюджет, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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