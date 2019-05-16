Вологодская традиция: иномарка не уступила дорогу ВАЗ

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-16T10:28:41+03:00

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ДТП произошла в центре Вологды. Авария произошла 15 мая, в 7:30 у дома № 89 на улице Зосимовской.

32-летняя вологжанка на автомобиле «Тойота Аурис» двигалась по улице Ветошкина со стороны улицы Первомайской в направлении улицы Галкинской.

На нерегулируемом перекрестке с улицей Зосимовской иномарка не уступила дорогу машине ВАЗ-217030. Ею управлял 50-летний вологжанин.

От удара пострадал 5-летний мальчик, который находился в салоне иномарки.

У него ушибы, ребенку назначено амбулаторное лечение, сообщает городская ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU