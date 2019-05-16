Вологодская традиция: иномарка не уступила дорогу ВАЗ
При столкновении пострадал 5-летний ребенок
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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ДТП произошла в центре Вологды. Авария произошла 15 мая, в 7:30 у дома № 89 на улице Зосимовской.
32-летняя вологжанка на автомобиле «Тойота Аурис» двигалась по улице Ветошкина со стороны улицы Первомайской в направлении улицы Галкинской.
На нерегулируемом перекрестке с улицей Зосимовской иномарка не уступила дорогу машине ВАЗ-217030. Ею управлял 50-летний вологжанин.
От удара пострадал 5-летний мальчик, который находился в салоне иномарки.
У него ушибы, ребенку назначено амбулаторное лечение, сообщает городская ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU