В Кадуйском районе директриса устраивала на "теплые" места родственников

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-16T10:25:48+03:00

Женщина приняла на работу своего мужа и сноху, которая работала там фиктивно

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Директрису Хохловской средней школы уволили в связи с утратой доверия. Женщина по каким-то причинам не урегулировала конфликт интересов: завхозом, сторожем и рабочим по обслуживанию зданий и сооружений был устроен ее супруг, фиктивно сторожем оформлена сноха. Неизвестно, от чего женщина пошла на такой шаг: нищета, отсутствие в посёлке кадров или просто желание нажиться.

В управление образования женщина о трудоустройстве родственников не заявляла, а еще и скрыла информацию о реальных своих и супруга доходах, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU