2019-05-16T10:14:49+03:00
Происшествия

В Череповце пойманы велосипедные воришки

Двое двадцатилетних парней крали непристегнутые велосипеды для перепродажи
Евдокия САХАРОВА
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В Ясной Поляне задержали 20- летних молодых людей по подозрению в краже велосипедов. К их поискам оперативников подтолкнуло заявление череповчанина об угоне велосипеда стоимостью более 30 000 рублей из подъезда его дома.

Выяснилось, что за подобные преступления задержанные уже были судимы. Они признались в совершении незаконных действий: крали для перепродажи. При задержании молодые люди ехали прямо на украденном имуществе. На череповчан заведены новые уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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