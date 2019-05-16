В Череповце пойманы велосипедные воришки
Двое двадцатилетних парней крали непристегнутые велосипеды для перепродажи
Изменить размер текста:
В Ясной Поляне задержали 20- летних молодых людей по подозрению в краже велосипедов. К их поискам оперативников подтолкнуло заявление череповчанина об угоне велосипеда стоимостью более 30 000 рублей из подъезда его дома.
Выяснилось, что за подобные преступления задержанные уже были судимы. Они признались в совершении незаконных действий: крали для перепродажи. При задержании молодые люди ехали прямо на украденном имуществе. На череповчан заведены новые уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU