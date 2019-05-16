В Череповце пойманы велосипедные воришки

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-16T10:14:49+03:00

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В Ясной Поляне задержали 20- летних молодых людей по подозрению в краже велосипедов. К их поискам оперативников подтолкнуло заявление череповчанина об угоне велосипеда стоимостью более 30 000 рублей из подъезда его дома.

Выяснилось, что за подобные преступления задержанные уже были судимы. Они признались в совершении незаконных действий: крали для перепродажи. При задержании молодые люди ехали прямо на украденном имуществе. На череповчан заведены новые уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU