2019-05-16T10:03:30+03:00
Происшествия

В центре Вологды в ДТП пострадал пятилетний малыш

Авария произошла в половину восьмого утра в минувшую среду
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В Вологде у дома №89 по улице Зосимовской произошло ДТП. Ранним утром столкнулись иномарка и ВАЗ: женщина-водитель с ребенком в салоне "Тойоты Аурис" не уступила дорогу на нерегулируемом перекрестке ВАЗ-217030, которым управлял 50-летний мужчина.

В итоге, из-за нарушения женщиной правил дорожного движения пострадал малыш 2014 г.р. По сообщению городского отдела Госавтоинспекции медики осмотрели пострадавшего: мальчик останется долечивать ушибы дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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