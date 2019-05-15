Новый автобусный маршрут запустили в Вологде

15 Май 19:11 2019-05-15T19:11:21+03:00

Маршрут №3 теперь проходит по Окружному шоссе, ул. Гагарина, Октябрьской, Северной, Фрязиновской и Дальней

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Уже с 16 мая в рейс выйдут автобусы с третьим номером маршрута. Маршрут № 3 будет следовать по остановкам: ул. Дальняя, ул. Фрязиновская, мкр Фрязиново, ТЦ «Кит», ул. Судоремонтная, ул. Прокатова, Драмтеатр, Областная библиотека, ул. Мира, Театр для детей и молодежи, ул. Кирова, ул. Гончарная, ул. Петина, школа № 24, ст. «Витязь», ул. Поселковая, ГИБДД, ул. Гагарина у ТРЦ «РИО», рынок на Окружном шоссе, ЖК «Зеленый город».

Обещают добавить еще 5 новых остановочных пунктов по обращениям вологжан, например, на улице Гончарная. Количество транспортных средств будет зависеть от пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU