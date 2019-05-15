2019-05-15T19:01:27+03:00
Происшествия

Вологодского педофила, развратившего 3 школьниц, взяли под стражу

Молодой мужчина рассылал фотографии своего тела несовершеннолетним девочкам
Евдокия САХАРОВА
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22-летнего вологжанина взяли под стражу в зале суда: его приговорили к двум годам в колонии строгого режима. Следствие установило, что молодой человек с помощью соцсети высылал трём маленьким девочкам фото своих интимных мест, вел с ними беседы сексуального характера. Как определил суд, он делал это для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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