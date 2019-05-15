Вологодского педофила, развратившего 3 школьниц, взяли под стражу

15 Май 19:01 2019-05-15T19:01:27+03:00

Изменить размер текста: A A

22-летнего вологжанина взяли под стражу в зале суда: его приговорили к двум годам в колонии строгого режима. Следствие установило, что молодой человек с помощью соцсети высылал трём маленьким девочкам фото своих интимных мест, вел с ними беседы сексуального характера. Как определил суд, он делал это для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

ИСТОЧНИК KP.RU