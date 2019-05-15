2019-05-15T18:55:55+03:00
Общество

В Вологде начали перестройку Пионерского сквера

Сквер расположен на пересечении Зосимовской и Советского проспекта
Евдокия САХАРОВА
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Уже к 21 июня планируется завершение реконструкции Пионерского сквера. Вместо фонтана планируется установить бюст участнику Великой Отечественной войны Александру Клубову: он был дважды награжден как Герой Советского Союза.

На данный момент специалистам предстоит восстановить зеленые насаждение, не спиливая существующие деревья, определить пешеходные зоны (650 квадратных метров нового тротуара предстоит уложить подрядчику), поставить памятник - в качестве фундамента планируется установить щит со звездой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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