В Устюжне кузнец-алиментщик отправлен на обязательные работы

15 Май 15:38 2019-05-15T15:38:06+03:00

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В Устюжне пытаются привести в чувство кузнеца, который забыл поддерживать материально своего 16-летнего сына. Долг по алиментам превысил 60 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина пытался выкрутиться - обмануть судебных приставов, утверждая, что судебное решение по алиментам отменено. Он даже обещал принести в ведомство соответствующий документ.

В результате с протоколом об административном правонарушении по статье 5.35 ч.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей…» он предстал перед судом, который постановил о наказании в виде обязательных работ на срок 60 часов. Об этом "Комсомолке" сообщила пресс-служба Управления ФССП по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU