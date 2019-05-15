Тело утонувшего сокольчанина выловили из Сухоны
В Сокольском районе было найдено тело мужчины. Спасатели аварийно-спасательной службы Сокольского района прочесывали реку Сухону с 23 апреля.
Напомним, сокольчанин с товарищем отправились в поход на резиновой лодке с мотором.Оба были в нетрезвом виде. В какой-то момент лодка перевернулась, рыболовы оказались в ледяной воде.
Сообщение от очевидца о том, что на Сухоне под деревней Рязанка тонут два браконьера, поступило спасателям 23 апреля в 12:22.
Спасатели достали из воды лишь старшего из тонущих - 52-летнего мужчину, которого доставили в травматологию местной ЦРБ. У него, кроме переохлаждения, обнаружились переломы двух ребер и ушибы.
А вот второго рыбака, 40-летнего хозяина лодки, тогда так и не удалось найти.
По словам спасателей, в лодке не было ни спасательных жилетов, ни других средств спасения. Кроме того, в этот период были запрещены и движение в водоемах на моторных лодках, и рыбалка.
По информации аварийно-спасательной службы Сокольского района, тело погибшего найдено прирмерно в двух километрах от места трагедии - у деревни Малый Крутец. Сейчас проводится экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU