В центре Вологды автобус протаранил фургон с мороженым
Кроме того, повреждена иномарка
Фото Сергея Юрова, ИА "Вологда Регион".
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ДТП, в котором автобус врезался в фургон с мороженым, произошло 15 мая в центре Вологды. Сразу же образовалась пробка.
Авария произошла в 11-м часу дня на улице Октябрьской, возле ее пересечения с улицей Мира. Автобус маршрута №15, двигавший с ВПЗ на улицу Архангельская, "догнал" грузовой термофургон «Исузу». Грузовичок, судя по рекламе на борту, перевозил местное мороженое.
Кроме того, в аварию попал и легковой автомобиль КИА.
У автобуса оказалось разбито лобовое стекло. Как сообщили в городском отделе ГАИ, никто в ДТП не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU