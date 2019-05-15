2019-05-15T13:41:36+03:00
Происшествия

В центре Вологды автобус протаранил фургон с мороженым

Кроме того, повреждена иномарка
Иван Чухнин
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Фото Сергея Юрова, ИА "Вологда Регион".Фото Сергея Юрова, ИА "Вологда Регион".
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ДТП, в котором автобус врезался в фургон с мороженым, произошло 15 мая в центре Вологды. Сразу же образовалась пробка.

Авария произошла в 11-м часу дня на улице Октябрьской, возле ее пересечения с улицей Мира. Автобус маршрута №15, двигавший с ВПЗ на улицу Архангельская, "догнал" грузовой термофургон «Исузу». Грузовичок, судя по рекламе на борту, перевозил местное мороженое.

Кроме того, в аварию попал и легковой автомобиль КИА.

У автобуса оказалось разбито лобовое стекло. Как сообщили в городском отделе ГАИ, никто в ДТП не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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