2019-05-15T13:23:39+03:00
Общество

В Вологде родились тройняшки: Макар, Марк и Кирилл

Из бюджета города семья получить 500 тысяч рублей
Иван Чухнин
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В Вологде родились тройняшки. Как сообщает Вологда.рф, в семье Малютиных 19 апреля родились три мальчика. Имена для них выбрали счастливые родители, но не без помощи старшей 5-летней сестрички. Их нарекли Макаром, Марком и Кириллом. Вес малышей - от 1700 до 1870 граммов, рост - 42-43 см.

Семья Малютиных теперь может получить полмиллиона рублей из городского бюджета. Напомним, с 2017 года такая материальная помощь предусмотрена семьям, в которых появились тройняшки. Кроме того, семья, ставшая многодетной, получит ряд льгот. Например, им не нужно платить за мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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