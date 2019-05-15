Целый арсенал нашли у "черного копателя" в Череповце

15 Май 12:32 2019-05-15T12:32:32+03:00

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Целый арсенал был обнаружен в квартире 46-летнего мужчины. Он был заподозрен в избиении мужчины 1985 года рождения, и во время осмотра квартиры на улице Космонавта Беляева, в котором произошло избиение, оперативники обнаружили склад оружия и боепррипасов: патроны, штык-нож и банку с порохом. Все изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр областного Управления МВД.

Как рассказал владелец незаконных предметов, боеприпасы и порох он хранил уже несколько лет, их он нашел во время раскопок на территории Тверской области.

В отношении череповчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

За нарушение закона ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU