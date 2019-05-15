2019-05-15T11:57:53+03:00
Общество

В Соколе приостновили детский образовательный центр

"Эврика" должна получить лоицензию
Иван Чухнин
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Прокуратура нашла нарушения в деятельности детского учреждения, которое успешно работало в Соколе. Как сообщили в областной прокуратуре, при проверке центра развития интеллекта «Эврика», который находится в Соколе на улице Кирова, выяснилось, что у учреждения нет лицензии от областного департамента образования, дающей право заниматься обучением детей.

Кроме того, были найдены нарушения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Эти нарушения могли повлечь за собой вред жизни и здоровью детей. Поэтому прокууратура потребовала приостановить работу «Эврики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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