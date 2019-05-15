2019-05-15T11:50:49+03:00
Происшествия

Девять строений сгорело под Череповцом

Сгорели хозпостройки и гараж
Иван Чухнин
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Страшный пожар случился в деревне Починок под Череповцом.

Сообщение на пульт дежурного поступило 14 мая в 13:20. К месту были направлены четыре пожарных машины. К их приезду полыхали восемь деревянных хозпостроек, находившихся под одной крышей. Кроме того, начал дымиться рядом стоявший гараж. Усилия пожарных были направлены на недопущение распространения огня на другие постройки. Поэтому все 9 строений сгорели дотла.

Общая площадь пожара составила 105 квадратных метров.

Полностью ликвидировать очаг горения удалось в четвёртом часу дня.

Сотрудникам пожарной охраны удалось отстоять две бани и ещё один гараж. Из людей никто не пострадал. Причина выясняется: сараи не были электррифицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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