Речной вокзал в Череповце обретет вторую жизнь
Муниципалитет выкупил здание у предыдущего владельца
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Знаменитый череповецкий дебаркадер на Соборной горке может стать гостиницей или рестораном: вторую жизнь решили подарить историческому сооружению местные власти. Объект выкупили у прежнего владельца на торгах. Специалистам еще предстоит оценить, будет ли экономически целесообразным использовать дебаркадер таким образом - вынести вердикт обещали только через месяц.
В любом случае, мэр Череповца Елена Авдеева пообещала привести в порядок хотя бы внешний вид объекта. На данный момент городские власти оценивают и второй дебаркадер, возможно, повезет и ему.
ИСТОЧНИК KP.RU