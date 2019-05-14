2019-05-14T18:51:48+03:00
Общество

Речной вокзал в Череповце обретет вторую жизнь

Муниципалитет выкупил здание у предыдущего владельца
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Знаменитый череповецкий дебаркадер на Соборной горке может стать гостиницей или рестораном: вторую жизнь решили подарить историческому сооружению местные власти. Объект выкупили у прежнего владельца на торгах. Специалистам еще предстоит оценить, будет ли экономически целесообразным использовать дебаркадер таким образом - вынести вердикт обещали только через месяц.

В любом случае, мэр Череповца Елена Авдеева пообещала привести в порядок хотя бы внешний вид объекта. На данный момент городские власти оценивают и второй дебаркадер, возможно, повезет и ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын и два внука обокрали родную бабушку
Юноша с богатым прошлым слил топливо с КамАЗа
Стали известны подробности - как младенец оказался на крыльце роддома
В Соколе соседи вывели из горящей квартиры двух малышей
В вологодском университете появятся 50 дополнительных целевых мест на педагогические специальности
Молодого человека зарезали - он не хотел готовить еду для собутыльников
Стрелок из Бабаево остался на свободе
Гендиректор "РСК Микола" не платила зарплату и попала под статью
Череповецкий детский сад и заведующую оштрафовали за нарушения
Вологодская традиция: иномарка не уступила дорогу ВАЗ
В Кадуйском районе директриса устраивала на "теплые" места родственников
В Череповце пойманы велосипедные воришки
В центре Вологды в ДТП пострадал пятилетний малыш
Новый автобусный маршрут запустили в Вологде
Вологодского педофила, развратившего 3 школьниц, взяли под стражу
В Вологде начали перестройку Пионерского сквера
Пенсионер переврнул автомобиль на крышу на вологодской дороге
В Устюжне кузнец-алиментщик отправлен на обязательные работы
Тело утонувшего сокольчанина выловили из Сухоны
В центре Вологды автобус протаранил фургон с мороженым