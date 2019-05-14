Речной вокзал в Череповце обретет вторую жизнь

14 Май 18:50 2019-05-14T18:51:48+03:00

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Знаменитый череповецкий дебаркадер на Соборной горке может стать гостиницей или рестораном: вторую жизнь решили подарить историческому сооружению местные власти. Объект выкупили у прежнего владельца на торгах. Специалистам еще предстоит оценить, будет ли экономически целесообразным использовать дебаркадер таким образом - вынести вердикт обещали только через месяц.

В любом случае, мэр Череповца Елена Авдеева пообещала привести в порядок хотя бы внешний вид объекта. На данный момент городские власти оценивают и второй дебаркадер, возможно, повезет и ему.

ИСТОЧНИК KP.RU