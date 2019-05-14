2019-05-14T16:10:42+03:00
Происшествия

Под Вологдой юный водитель на ВАЗе улетел в кювет

ЧП случилось на автодороге Вологда-Ростилово
Иван Чухнин
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К счастью, автомобиль не перевернулся.К счастью, автомобиль не перевернулся.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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ДТП случилось 13 мая, в 19:25 на восьмом километре автодороги Вологда - Ростилово в Вологодском районе. За рулем оказался 19-летний юноша.

ВАЗ-21053 вылетел в кювет. По всей видимости, водитель потерял управление.

Движение автомобиля прекратили лишь придорожные кусты.

Водитель отделался испугом и незначительными травмами. Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение, сообщает областное Управление ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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