Под Вологдой юный водитель на ВАЗе улетел в кювет
ЧП случилось на автодороге Вологда-Ростилово
К счастью, автомобиль не перевернулся.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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ДТП случилось 13 мая, в 19:25 на восьмом километре автодороги Вологда - Ростилово в Вологодском районе. За рулем оказался 19-летний юноша.
ВАЗ-21053 вылетел в кювет. По всей видимости, водитель потерял управление.
Движение автомобиля прекратили лишь придорожные кусты.
Водитель отделался испугом и незначительными травмами. Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение, сообщает областное Управление ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU