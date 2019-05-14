2019-05-14T13:42:30+03:00
Происшествия

Вологжанка в пьяном угаре забила подругу сковородой

Женщина скончалась через несколько дней после ссоры
Иван Чухнин
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Две подруги вместе выпивали на новогодних каникулах. Но праздники закончилось трагедией.

29-летняя жительница Тотемского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, пойдет под суд.

Как сообщает следствие, женщина отдыхала в компании на новогодних каникулах - с 6 по 16 января на квартире приятеля в Тотьме. в какой-то момент она поссорилась со своей 30-летней приятельницей, а последним аргументом в ссоре стали удары сковородой по голове и ногам.

21 января избитая умерла у себя дома от тупой травмы головы и кровоизлияния в мозг.

Седователи тщательно разбирались во всех обстоятельствах ЧП.

Оказалось, что в 2009 году обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Сейчас уголовное дело направлено в районный суд, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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