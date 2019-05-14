2019-05-14T13:13:12+03:00
Общество

На Вологодчине зафиксировано более 3,5 тысяч укушенных клещами

Только 17 процентов пострадавших оказались привиты
Иван Чухнин
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Каждый 62-ой клещ - энцифалитный.Каждый 62-ой клещ - энцифалитный.Фото: ИЛЮХОВ Владимир
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Областной департамент здравоохранения сообщает о цифрах укушенных клещами: за последнюю семидневку пострадало 2206 человек, треть - дети.

Всего с 1 апреля за медпомощью обратилось 3593 вологжанина.

Только 17,3% из них привиты от клещевого энцефалита. В экстренной профилактике нуждались 2956 человек, в том числе 897 детей.

1129 клещей были исследованы. В 7 случаях клещ являлся переносчиком вируса клещевого вирусного энцефалита.

Как говорит статистика, 53,8 процентов клещей присосались на даче. 9,2% - в лесу, а 5,5% — на кладбищах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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