В Вологде молодой человек ракладывал наркотики вдоль железной дороги
В Вологде транспортные полицейские изъяли полкилограмма наркотиков. Крупному наркодилеру всего 23 года.
Спецоперация проводилась совместно с областным Управлением ФСБ России при поддержке ОМОН.
В результате задержан 23-летний вологжанин. Он успел заложить вдоль железной дороги восемь тайников, в которых находился наркотик.
Кроме того, у вологжанина хранилось более 290 граммов гашиша и около 100 граммов «синтетики» двух видов. В машине дилера также обнарушен гашиш - 17 граммов.
Согласно уголовному кодексу, за хранение и распространение наркотиков в крупных размерах молодому человеку грозит от 10 до 20 лет колонии.
Возможно, он причастен к аналогичным преступлениям. Расследование дела продолжается, сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU