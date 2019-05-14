В Вологде молодой человек ракладывал наркотики вдоль железной дороги

14 Май 12:27 2019-05-14T12:27:23+03:00

Всего у него оказалось полкилограмма запрещенных веществ

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В Вологде транспортные полицейские изъяли полкилограмма наркотиков. Крупному наркодилеру всего 23 года.

Спецоперация проводилась совместно с областным Управлением ФСБ России при поддержке ОМОН.

В результате задержан 23-летний вологжанин. Он успел заложить вдоль железной дороги восемь тайников, в которых находился наркотик.

Кроме того, у вологжанина хранилось более 290 граммов гашиша и около 100 граммов «синтетики» двух видов. В машине дилера также обнарушен гашиш - 17 граммов.

Согласно уголовному кодексу, за хранение и распространение наркотиков в крупных размерах молодому человеку грозит от 10 до 20 лет колонии.

Возможно, он причастен к аналогичным преступлениям. Расследование дела продолжается, сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU