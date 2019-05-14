В Вожеге отец не давал госпитализировать больного младенца

14 Май 11:47 2019-05-14T11:47:21+03:00

Он даже напал на полицейского

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Житель Вожеги не давал госпитализировать больного ребенка и напал на полицейского.

В феврале 2019 года в неблагополучную семью отправились старший участковый уполномоченный полиции с инспектором по делам несовершеннолетних, сотрудниками отдела опеки и попечительства. Там в конце прошлого года родился ребенок со слабым здоровьем. И врачи настоятельно рекомендовали матери с младенцем отправиться в больницу для наблюдения. Но отец семейства был против, не позволял госпитализировать сына.

Этот вопрос и собиралась решить делегация специалистов. Однако агрессия главы семейства выплеснулась на приехавших. Мужчина даже напал на полицейского, пытаясь повалить его на пол. В конце концов страж порядка сумел надеть на него наручники.

В результате мальчика с матерью удалось госпитализировать.

А самодур попал под уголовную статью: ему предстоит ответить в суде за применение насилия в отношении представителя власти.

Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU