В Вожеге отец не давал госпитализировать больного младенца
Житель Вожеги не давал госпитализировать больного ребенка и напал на полицейского.
В феврале 2019 года в неблагополучную семью отправились старший участковый уполномоченный полиции с инспектором по делам несовершеннолетних, сотрудниками отдела опеки и попечительства. Там в конце прошлого года родился ребенок со слабым здоровьем. И врачи настоятельно рекомендовали матери с младенцем отправиться в больницу для наблюдения. Но отец семейства был против, не позволял госпитализировать сына.
Этот вопрос и собиралась решить делегация специалистов. Однако агрессия главы семейства выплеснулась на приехавших. Мужчина даже напал на полицейского, пытаясь повалить его на пол. В конце концов страж порядка сумел надеть на него наручники.
В результате мальчика с матерью удалось госпитализировать.
А самодур попал под уголовную статью: ему предстоит ответить в суде за применение насилия в отношении представителя власти.
Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU