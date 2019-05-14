2019-05-14T11:07:24+03:00
Происшествия

Избитый вологжанин попал под автомобиль в Москве

Сейчас он находится в критическом состоянии
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вологжанина в Москве избили, а затем его переехал автомобиль. ЧП случилось в ночь на 13 мая.

Как сообщает потрал ГородВО, около трёх часов ночи на улице Бориса Галушкина двое неизвестных пристали к молодой паре.

Неизвестным не понравилась татуировка на лице юноши. Завязалась словесная перепалка. В результате молодой человек побежал, однако от удара хулигана упал на проезжую часть.

В это время мимо мчался автомобиль. Водитель не успел затормозить и машина проехала по юноше.

В результате он получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, где был диагностирован перелом позвонков и раздробленный таз.

Сейчас он введен в искусственную кому, идут операции.

Вологодские друзья пострадавшего объявилли сбор средств на помощь родным.

Хулиганы успели сбежать, их ищет полиция.

Водитель машины, переехавшей вологжанина, оказался таксистом. Он пришел в полицию добровольно и написал явку с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын и два внука обокрали родную бабушку
Юноша с богатым прошлым слил топливо с КамАЗа
Стали известны подробности - как младенец оказался на крыльце роддома
В Соколе соседи вывели из горящей квартиры двух малышей
В вологодском университете появятся 50 дополнительных целевых мест на педагогические специальности
Молодого человека зарезали - он не хотел готовить еду для собутыльников
Стрелок из Бабаево остался на свободе
Гендиректор "РСК Микола" не платила зарплату и попала под статью
Череповецкий детский сад и заведующую оштрафовали за нарушения
Вологодская традиция: иномарка не уступила дорогу ВАЗ
В Кадуйском районе директриса устраивала на "теплые" места родственников
В Череповце пойманы велосипедные воришки
В центре Вологды в ДТП пострадал пятилетний малыш
Новый автобусный маршрут запустили в Вологде
Вологодского педофила, развратившего 3 школьниц, взяли под стражу
В Вологде начали перестройку Пионерского сквера
Пенсионер переврнул автомобиль на крышу на вологодской дороге
В Устюжне кузнец-алиментщик отправлен на обязательные работы
Тело утонувшего сокольчанина выловили из Сухоны
В центре Вологды автобус протаранил фургон с мороженым