Избитый вологжанин попал под автомобиль в Москве
Вологжанина в Москве избили, а затем его переехал автомобиль. ЧП случилось в ночь на 13 мая.
Как сообщает потрал ГородВО, около трёх часов ночи на улице Бориса Галушкина двое неизвестных пристали к молодой паре.
Неизвестным не понравилась татуировка на лице юноши. Завязалась словесная перепалка. В результате молодой человек побежал, однако от удара хулигана упал на проезжую часть.
В это время мимо мчался автомобиль. Водитель не успел затормозить и машина проехала по юноше.
В результате он получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, где был диагностирован перелом позвонков и раздробленный таз.
Сейчас он введен в искусственную кому, идут операции.
Вологодские друзья пострадавшего объявилли сбор средств на помощь родным.
Хулиганы успели сбежать, их ищет полиция.
Водитель машины, переехавшей вологжанина, оказался таксистом. Он пришел в полицию добровольно и написал явку с повинной.
ИСТОЧНИК KP.RU