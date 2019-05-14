Избитый вологжанин попал под автомобиль в Москве

14 Май 10:36 2019-05-14T11:07:24+03:00

Сейчас он находится в критическом состоянии

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Вологжанина в Москве избили, а затем его переехал автомобиль. ЧП случилось в ночь на 13 мая.

Как сообщает потрал ГородВО, около трёх часов ночи на улице Бориса Галушкина двое неизвестных пристали к молодой паре.

Неизвестным не понравилась татуировка на лице юноши. Завязалась словесная перепалка. В результате молодой человек побежал, однако от удара хулигана упал на проезжую часть.

В это время мимо мчался автомобиль. Водитель не успел затормозить и машина проехала по юноше.

В результате он получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, где был диагностирован перелом позвонков и раздробленный таз.

Сейчас он введен в искусственную кому, идут операции.

Вологодские друзья пострадавшего объявилли сбор средств на помощь родным.

Хулиганы успели сбежать, их ищет полиция.

Водитель машины, переехавшей вологжанина, оказался таксистом. Он пришел в полицию добровольно и написал явку с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU