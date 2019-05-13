За срыв мусорной реформы вологодским муниципалитетам грозят кадровыми решениями

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-13T18:07:28+03:00

Губернатор назвал тех, где "хуже всех"

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В районах, где буксует мусорная реформа, могут быть приняты кадровые решения. Об этом заявил губернатор области Олег Кувшинников.

По его словам, за 4 месяца реализации реформы жалоб от вологжан меньше не становится.

Так, за последнюю неделю в Центр немедленного реагирования поступило свыше 40 сообщений о некачественной уборке мусора. Это связано, в чатности, с отсутствием контроля со стороны властей. По мнению главы региона, органы местного самоуправления «пустили эту работу на самотек, заняли крайне пассивную позицию».

Губернатор озвучил список недоработок.

По его мнению, он все тот же:

- контейнеры не меняются на новые. Деньги выделены, но конкурс на закупку новых контейнеров не объявил практически никто;

- собранный на субботниках мусор не убирается - нет ни договоров на вывоз, не продумана организация по сбору;

- несанкционированные свалки, которые годами копились вокруг сельских поселений и городов, не ликвидируются.

Хуже всех губернатор оценил организацию работ в городе Вологде, Сокольском, Великоустюгском, Бабаевском, Вытегорском и Тотемском районах. «Очень слабая позиция» у глав в Шекснинском и Белозерском, Верховажском районах.

Напомним, по всем вопросам, связанных с «мусорной реформой» создан Центр немедленного реагирования:

· «Горячая линия» (8172) 23-01-30;

· страница Департамента ТЭК области в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/tekvo);

· электронная почта: TKO@gov35.ru.

Все обращения, содержащие операционные проблемы – невывезенный мусор, неубранные контейнерные площадки и т.п., рассматриваются вместе с региональным оператором в течение 24 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU