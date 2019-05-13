2019-05-13T15:23:52+03:00
Общество

В Бессмертном полку по Красной площади прошли вологодские писатели-фронтовики

Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы Галины Дубининой.Фото со страницы Галины Дубининой.
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Вологжанка, ныне живущая в в Москве, член Союза российских писателей Галина Дубинина опубликовала фотографии акции "Бессмертный полк".

Она пишет: "9 мая по Красной площади прошли в едином строю "Писатели бессмертного полка" наши писатели-современники с портретами писателей-фронтовиков, среди которых были представлены и писатели, причастные судьбой к Вологодскому краю и великой Советской литературе".

Галина Дубинина - основатель Шекснинского ЛИТО "Содружество", главный редактор альманаха "Над Шекснинскою волной". На Красной площади она прошла с портретами писателей-фронтовиков Александра Яшина, Сергея Орлова, Виктора Астафьева, Владимира Тендрякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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