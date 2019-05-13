2019-05-13T14:21:01+03:00
Происшествия

Найден Александр Невзоров, пропавший на отдыхе

Полицейский вышел из бани и погиб
Иван Чухнин
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Мужчину искали родные, коллеги и волонтеры.Мужчину искали родные, коллеги и волонтеры.
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В Вологодской области найден полицейский, которого коллеги потеряли в Грязовецком районе. 27 апреля он с приятелями отправился отдыхать под Грязовец и исчез. По версии тех, кто был рядом, Александр Невзоров отдыхал с друзьями в лесном домике. После охоты приятели парились в бане. В какой-то момент Александр вышел из парилки и исчез. Все вещи, включая одежду и оружие, было оставлено в домике.

С первых же часов велись поиски пропавшего. Однако прошло более двух недель, прежде чем мужчина был найден.

Возле села Полушкино в реке Великая был замечен труп мужчины.Знакомые опознали, что это пропавший полицейский.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, возможно, мужчина вышел из бани искупаться в реке. Но по каким-то причинам не смог выйти на берег.

Причину смерти назовут эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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