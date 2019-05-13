51-летний ревнивец зарубил любимую прямо в бане
В минувшие праздники мужчина зарубил любимую в бане. Погибла 46-летняя жительница деревни Хохлево Вологодского района.
Как сообщает следствие, ревнивец заподозрил подругу в неверности. Завязалась ссора. В результате мужчина схватился за топор и ударил любимую по голове.
Женщина погибла на месте происшествия - в частной бане. Там ее труп обнаружили 11 мая. По горячим следам был задержан подозреваемый - 51-летний безработный.
Следователи СК России обнаружили и приобщили к материалам дела орудие преступления - окровавленный топор.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает областное управление Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU