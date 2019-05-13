51-летний ревнивец зарубил любимую прямо в бане

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-13T13:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие праздники мужчина зарубил любимую в бане. Погибла 46-летняя жительница деревни Хохлево Вологодского района.

Как сообщает следствие, ревнивец заподозрил подругу в неверности. Завязалась ссора. В результате мужчина схватился за топор и ударил любимую по голове.

Женщина погибла на месте происшествия - в частной бане. Там ее труп обнаружили 11 мая. По горячим следам был задержан подозреваемый - 51-летний безработный.

Следователи СК России обнаружили и приобщили к материалам дела орудие преступления - окровавленный топор.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает областное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU