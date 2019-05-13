В Череповце загорелось кафе "Покемон"
В Череповце загорелось кафе "Покемон". ЧП случилось 12 мая вечером на Шекснинском проспекте.
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, персонал кафе немедленно вызвал пожарных и покинул помещение.
К слову, «Покемон» находится на 1 этаже жилого дома, оно электрифицировано, но не газифицировано. .
Масло на электрофритюрнице загорелось в половину десятого вечера, когда шла обычная рабочая смена. Все 6 сотрудников кафе организованно покинули помещение до прибытия пожарных.
В задымленное кафе вошли специалисты и оперативно потушили возгорание.
Электрическая фритюрница повреждена, пострадала внутренняя отделка кухни, кроме того, повреждена вентиляционная система и пластиковая труба водоснабжения.
Как выяснилось, помещение, принадлежащее группе "Юг" , арендовал индивидуальный предприниматель. Кафе не застраховано.
ИСТОЧНИК KP.RU